Belen Rodriguez, altro mistero: cosa ci faceva in clinica a Padova?

Ancora un mistero su Belen Rodriguez: dove si trova? Come sta? Nessuno ha notizie certe anche se, secondo Il Gazzettino, sarebbe stata avvistata in una clinica di Padova. Non è la prima volta che il nome della showgirl argentina è legata alla città veneta, visto che lì, due anni fa, ha partorito la figlia Luna Marì, avuta dall'ex compagno Antonino Spinalbese. Oggi non sono chiari i motivi che spingono Belen a Padova. Si sa solo che, al momento, ha lasciato Milano, dove ci sono i figli (non ha voluto stravolgere la loro quotidianità) e avrebbe scelto di andare a Brescia dal nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni.