"Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato, stanno insieme da un anno"

Michelle Hunziker avrebbe un nuovo amore. Nell'ultima intervista concessa a Verissimo la showgirl si è dichiarata single ma la realtà sarebbe ben diversa. Stando ad una segnalazione raccolta dall'esperta di gossip Deianira Marzano, l'ex moglie di Eros Ramazzotti avrebbe un fidanzato segreto da tempo, più precisamente da un anno. "Ormai lo sanno tutti, Michelle Hunziker ha un nuovo compagno - ha detto la fonte - ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito".

La vita privata di Michelle Hunziker

Per ora Michelle Hunziker non ha né confermato né smentito l'ultimo pettegolezzo sulla sua vita privata. La 46enne ha detto addio, nel 2022, a Tomaso Trussardi, che aveva sposato nel 2014 e dal quale ha avuto le figlie Sole e Celeste. Subito dopo la conduttrice Mediaset ha avuto un breve flirt con il medico ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini.