"Giulia De Lellis e Beretta in crisi per colpa della suocera"

Periodo no per Giulia De Lellis e Carlo Beretta, insieme dal 2020. Stando a quanto spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia nel programma web Casa SDL, l'ex protagonista di Uomini e Donne e la sua dolce metà sarebbero in crisi da qualche tempo. Indiscrezioni confermate dall'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha aggiunto che i due avrebbero problemi a causa della suocera, ovvero la madre di Carlo.