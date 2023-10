Il ritorno di Belen: "Mi mancate tanto". Come sta oggi la Rodriguez

Belen Rodriguez è tornata a farsi vedere sui social network dopo settimane di silenzio e soprattutto in seguito alle preoccupanti voci sul suo stato di salute. La soubrette argentina sarebbe stata, secondo gli ultimi gossip, ricoverata per qualche giorno in una clinica di Padova. La diretta interessata non ha né confermato né smentito. In auto, con gli occhi visibilmente stanchi, la 39enne si è rivolta ai suoi follower: "Mi mancate...mi mancate tanto".