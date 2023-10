Belen torna sui social: spunta il nuovo fidanzato

Belen Rodriguez è tornata sui social network dopo diversi giorni di assenza, dove si è vociferato di problemi di salute mai confermati. La soubrette argentina ha mostrato alcuni attimi del suo weekend in montagna, accanto al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. E inconsapevolmente l'ex moglie di Stefano De Martino ha regalato ai suoi follower un siparietto bollente. Mentre era intenta a girare dei video Belen ha ripreso per sbaglio il compagno che usciva dalla doccia mezzo nudo, coperto solo da un asciugamano. "Ops", ha detto la Rodriguez ma la frittata ormai era fatta.

Belen: chi è il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni

40 anni, Elio Lorenzoni ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, è esperto di golf e E-bike, è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, che si occupa di moto, accessori e componenti in tutto il mondo. Belen e Elio si conoscono da oltre dieci anni ma solo di recente il loro rapporto d'amicizia si è trasformato in amore. Al contrario della Rodriguez Lorenzoni non è mai stato sposato e non ha figli.