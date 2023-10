Valentina Vignali e la storia con Edoardo Donnamaria: la replica è da applausi

Valentina Vignali è tornata al centro del gossip. Secondo alcuni la sportiva avrebbe un flirt con Edoardo Donnamaria, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip conosciuto per la sua love story con Antonella Fiordelisi. La Vignali ha prontamente smentito le malelingue postando sui social network una foto con la collega. Non solo, Valentina ha scritto una frase che ha messo tutti a tacere: "Vi rispondo così, con una foto di 10 giorni fa. Gli ex delle amiche per me hanno la v***na. Passo e chiudo".