Sophie Codegoni, parla la sorella di Basciano: "Alessandro è stato incastrato"

Continua a far chiacchierare la fine della storia d'amore, nata al Grande Fratello Vip , tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l'intervista della modella e influencer a Verissimo in cui ha accusato l'ex compagno di tradimento e la replica furiosa del diretto interessato, è intervenuta la sorella dell'ex gieffino. Giorgia Nicole Basciano ha assicurato che non c'è stata alcuna mancanza di rispetto da parte del fratello nei confronti dell'ormai sua ex fidanzata nonché madre di sua figlia Celine , nata lo scorso maggio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: cosa ha detto la sorella di lui

"Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono", ha scritto la sorella di Basciano su Twitter. "Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato", ha aggiunto. E poi ancora: "Ora basta scrivere ca***te quando non si sanno le cose. Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole".