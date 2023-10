"Giorgia Meloni sapeva dei fuorionda di Giambruno, Berlusconi l'aveva informata"

Stando a quanto riporta La Repubblica, "Giorgia Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Giambruno" divulgati da Striscia la notizia. Ad informare la premier sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe invitato la leader di Fratelli d'Italia a Villa Grande, residenza romana del defunto Silvio. "Meloni, era già stata avvertita dei comportamenti del compagno, e di tracce registrate che potevano risultare compromettenti per un capo di governo. Sapeva almeno da settembre, da prima che cominciasse la nuova serie di Striscia", fa sapere il quotidiano.

Giorgia Meloni sapeva dei fuorionda dell'ex compagno Andrea Giambruno?

Intanto Andrea Giambruno ha deciso di autosospendersi dalla conduzione di Diario del giorno, il programma in onda su Rete4, per permettere a Mediaset di valutare la sua condotta.