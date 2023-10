Basciano a Verissimo nega il tradimento: "Sophie Codegoni è plagiata"

Alessandro Basciano è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo per difendersi dalle accuse dell'ormai ex fidanzata Sophie Codegoni, che l'ha accusato di tradimento. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha negato fermamente di aver avuto una tresca con un'altra donna durante un recente viaggio a Ibiza. "Ci siamo entrambi mentiti tanto nell’ultimo periodo. Ci siamo detti tante bugie ma io ci sto male, la amo ancora, sono follemente innamorato di lei, ho perso 9 chili e mi manca la bambina che non mi fa vedere più. Io non l’ho tradita e con quella ragazza a Ibiza non c'è stato nulla". Stando al racconto di Basciano, il ragazzo sarebbe stato incastrato da una donna che aveva frequentato qualche volta prima di conoscere Sophie.

Basciano: "Sophie Codegoni plagiata, la madre ci ha allontanato"

Secondo Alessandro Basciano, Sophie Codegoni si sarebbe allontanata da lui perchè plagiata da terze persone. Il deejay ha puntato il dito contro Valeria Pasciuti, la madre della Codegoni, con la quale non ha mai avuto un rapporto facile. "Sophie è plagiata da terze persone che hanno fatto di tutto per farci lasciare. Quando c'è una cartomante amica della madre che esulta della rottura o stregoni, capisci che c'è stata una manipolazione. Abbiamo avuto solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci. Ci sono terze persone che tifano per la fine di questo amore".

Alessandro Basciano scoppia a piangere a Verissimo

Nel bel mezzo dell'intervista a Verissimo Alessandro Basciano è scoppiato a piangere perché ancora molto innamorato di Sophie Codegoni: "Sono depresso, non dormo la notte, non riesco ad andare avanti, per me sono vita, mi manca lei e la mia bimba, non sono più io. Mi lasciasse almeno vedere la mia bimba".