Sophie Codegoni, il manager di Basciano: "Cosa è davvero successo a Ibiza"

Novità sulla separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano . Dopo le interviste dei diretti interessati a Verissimo , ora parla Benji Costantino, il manager del deejay. Intervistato da Sdl.tv l'uomo ha negato il tradimento di Basciano con Luzma Cabello che, a detta di Sophie, si sarebbe consumato a Ibiza. "A Ibiza siamo andati per chiudere un contratto, avevamo un incontro anche per l’estate 2024”, ha spiegato Costantino, "Luzma è stata una persona che Ale ha visto quattro volte, si sono frequentati ma non era la sua fidanzata. Ale mi ha detto di incontrarla perché a livello lavorativo ci avrebbe aiutato. Lei è una cantante, ha riscontrato un buon successo in Spagna e collabora con dei locali. Ale mi ha dato il numero e l’ho incontrata. Quando siamo andati a Ibiza l’ho invitata io e Ale era consenziente. Non eravamo soli, eravamo sempre in gruppo. Io inizio a pensare che eventualmente l’avrei potuta far lavorare anche in Italia. E iniziamo a capire che con un gossip con un personaggio la sua entrata in Italia sarebbe stata più facile. L’idea era di introdurla nel mercato italiano. Per me Ale è come un fratello ma durante le loro liti ho sempre difeso Sophie . La foto di Luzma con Ale l’ha fatta una ragazza di Napoli".

Alessandro Basciano ha davvero tradito Sophie Codegoni?

Benji Constatino ha ribadito: "Siamo andati a ballare tutti insieme. Il secondo giorno lei mi dice ‘guarda non sto bene voglio andare via’. Lei pensava di venire e forse si era fatta un film mentale. A lei piaceva tanto Ale. Lui però era tanto confuso. Luzma infatti mi diceva ‘Ale mi parla sempre della fidanzata’. Per questo lei voleva tornarsene a casa ma non c’erano aerei. Non c’è stato nessun tradimento. Il biglietto per venire Luma se lo è fatto da sola e la villa in cui alloggiavamo era piena di camere. Le abbiamo fatto il biglietto di ritorno perché voleva andare via. Però come ha detto lei, non ci sono solo i tradimenti fisici. Credo che Sophie abbia trovato il pretesto per lasciarlo". E poi ancora: "Luzma l’ha premeditato. Ha fatto foto e video ad Alessandro di spalle proprio per fingere questo gossip che avrebbe dovuto aprirle le porte in Italia".

Ultimi gossip e news su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Il manager di Alessandro Basciano ha dunque parlato di un rapporto con Sophie Codegoni ormai in crisi da mesi: "Con Ale e con Sophie avevo un rapporto di amicizia molto intenso. Ci sono stati tanti episodi in cui sono stato presente, purtroppo. Ero l’ago della bilancia, ogni volta che c’era una lite mi chiamavano" - ha raccontato l’uomo - "Negli ultimi due mesi la situazione era peggiorata, come lei stessa aveva dichiarato a proposito della crisi. I problemi si prolungavano da tempo. Come ha dichiarato anche lei, in un periodo lui andava sotto casa di lei, Sophie non gli apriva e lui era costretto a dormire in macchina. A un certo punto, tutti abbiamo perso lucidità. Dopo quattro giorni dopo una storia così importante non è stato carino andare subito sui social e in tv a parlare di una rottura. Perché erano passati pochi giorni ed era meglio metabolizzare".

Il rapporto oggi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Dopo la rottura Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non hanno mantenuto alcun rapporto. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato a Verissimo di non vedere più Celine, la bambina avuta dall'ex tronista di Uomini e Donne lo scorso maggio.