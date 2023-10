Dayane Mello contro Giulia Salemi: "Si è creata un mondo fake"

Dayane Mello e Giulia Salemi non sono più amiche. Da tempo non si vedevano più insieme, non si seguono neppure più sui social network, e ora la conferma è arrivata da parte della modella brasiliana. L'ex fiamma di Mario Balotelli non ha esitato a criticare duramente l'italo-persiana che, a suo dire, si sarebbe montata la testa dopo la grande popolarità raggiunta con il Grande Fratello Vip.

Perché Dayane Mello e Giulia Salemi non sono più amiche

“Si è creata questo mondo un po’ fake della diva, perciò cerca di rendergli onore come meglio può. Io dismetto i panni del personaggio, almeno con gli amici, lei è più orientata all’ostentazione. Con Giulia ci si fa la foto solo per condividerla sui social o se ci si vede si avvisano i paparazzi. Ha senso? In un anno si sarà fatta sentire non più di due o tre volte. È inevitabile, a un certo punto, mettere in dubbio il valore di un’amicizia che abbia simili presupposti. Meglio allontanarsi, la vita reale è altra cosa”, ha dichiarato Dayane Mello a Novella 2000.