Re Carlo dice addio al trono? L'allarme: "Rischia di sparire"

Re Carlo nei guai. A pochi mesi dalla sua incoronazione, il trono del 74enne sarebbe a rischio. Secondo gli esperti reali, il nuovo sovrano del Regno Unito aspirerebbe, senza successo, a ricalcare le orme della Regina Elisabetta , ma non riuscirebbe a 'connettersi' con i suoi sudditi per la poca empatia e probabilmente per il fattore età. A pesare sulla situazione anche la presenza di Camilla, poco interessata a fare la Regina. La moglie di Carlo, 76 anni, sarebbe poco propensa ai viaggi istituzionali troppo lontani da casa.

È allarme sul trono di Re Carlo

Secondo l'esperto reale Tom Bower: "Camilla non è la più grande sostenitrice della monarchia, non penso che ami davvero essere Regina. Penso che sappia che c'è un grosso residuo di britannici che risente della sua presenza. E questo costituisce una sorta di ostacolo per Charles stesso". L’unico punto positivo di Camilla è che rende Re Carlo felice: "Tuttavia, questo non è un motivo valido per essere regina. Ci sarà un momento in cui la monarchia dovrà farsi avanti e coinvolgere il pubblico invece di limitarsi ad andare agli Highland Games".

Re Carlo rischia di scomparire

Più drastico la previsione dell'altro royal watcher, Clive Irving: "Carlo rischia di scomparire. Fin dal giorno successivo alla sua incoronazione nell'Abbazia di Westminster, l'indice di gradimento del sovrano è andato via via diminuendo fra i sudditi, fino a lasciare il posto all'indifferenza. La cosa più evidente al momento è che, dopo un anno, è diventato sorprendentemente chiaro quanto la regina fosse brillante nel suo lavoro e quanto invece lui sia inadeguato. Mentre la madre riusciva benissimo a farlo, al figlio non riesce di entrare in connessione con le persone".