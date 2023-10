Emily Ratajkowski ha un nuovo fidanzato (famoso): chi è

Emily Ratajkowski in love. La top model è stata beccata dai paparazzi mentre baciava con passione, per le strade di Parigi, Stephane Bak. Lui è un comico e attore di origini congolesi molto noto in Francia: il suo migliore amico è Timothee Chalamet, la star del film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.