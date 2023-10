Belen e Elio, spuntano le fedi: perché si parla di vendetta contro Stefano

Continua la relazione tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni . Insieme dallo scorso luglio, ma amici da un decennio, la coppia si mostra sui social network molto complice e affiatata. In attesa di andare a convivere - la Rodriguez ha acquistato un attico lussuoso a Milano - i due si sono concessi l'ennesima fuga romantica in montagna. E un dettaglio non è sfuggito ai più: sia Belen sia Elio indossano delle fedi. Un pegno d'amore piuttosto importante anche se qualcuno mormora di una vendetta della soubrette argentina nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino...

Belen con Elio e la vendetta contro Stefano De Martino

“Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo? “Auguri a te che sei l’immenso per me”, scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicità per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni “ha cuccato bene”, come gli ha urlato una persona per strada”, riporta Dagospia. Nell'ultimo periodo Belen si è lasciata andare a numerose frecciatine che sembrano rivolte all'ex ballerino di Amici: prima il video di alcuni cervi poi la frase "Quando ti prendi gioco di una persona buona, preparati perché la vita ti ferirà il doppio".

Perché Belen e Stefano si sono lasciati di nuovo

Belen e Stefano si sono detti addio lo scorso giugno. La terza rottura in dieci anni: la Rodriguez e De Martino si sono conosciuti nel 2012 e si sono sposati l'anno successivo. Ignoti ad oggi i motivi di questa ennesima separazione: il conduttore ha assicurato a Belve che non ci sono stati tradimenti come insinuato da qualcuno. Gli ex coniugi restano legati per il figlio Santiago, che oggi ha dieci anni.