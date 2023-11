"Fedez condurrà tutte le sere Il Milionario su La7"

Fedez conduttore de Il Milionario su La7?

Per l’allestimento si parla dei primi di gennaio 2024 o dopo Sanremo e fino a giugno. Fino ad oggi il 34enne aveva lavorato solo in trasmissioni a tema come X Factor, LOL, Celebrity Hunted. Al momento Fedez non ha né confermato né smentito l'ultima indiscrezione sul suo conto.