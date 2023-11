L'ex bodyguard di Beckham rivela chi comanda in famiglia e altri segreti

La serie Netflix sui Beckham è un ritratto accurato della vita privata di David e Victoria e di come gestiscono la loro fama. A farlo sapere l'ex marine Craig Ainsworth, che ha lavorato come bodyguard della famiglia per due anni, dal 2013 al 2015. "Il documentario è una rappresentazione accurata della vita dei Beckham - ha detto l'uomo al Daily Mail - David e Victoria sono entrambi molto professionali. Lui era molto affascinante, lei sempre molto attenta ai bambini e al suo lavoro. I figli si sono sempre comportati bene nonostante la notorietà. Per avere quel livello di fama e mantenere la loro unità familiare è chiaro che il loro comportamento sia giusto. Chi comanda in famiglia? Ovviamente Victoria".