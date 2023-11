Shakira ringrazia l'uomo che l'ha chiamata tutti i giorni dopo l'addio a Piqué

Shakira ha pubblicamente ringraziato l'uomo che l'ha chiamata tutti i giorni dopo la separazione da Gerard Piqué, avvenuta dopo dodici anni e due figli insieme. Di chi stiamo parlando? Del cantante colombiano Carlos Vives , che ha collaborato con Shakira alla hit 'La bicicleta'. Shakira è salita, a sorpresa, sul palco dell'ultimo concerto del collega e connazionale e ha rivelato al pubblico presente: "Carlos Vives c'è stato in uno dei momenti più duri della mia vita. Mi chiamava tutti i giorni per chiedermi come stavo quando mi sono separata. Non lo dimenticherò mai".

Il gesto di Carlos Vives

Carlos Vives è molto legato a Shakira e oltre a chiamarla tutti i giorni ha deciso di cambiare una strofa de 'La bicicleta' per rispetto dell'ex compagna di Piqué. La canzone è uscita nel 2017, quando Shakira e Piqué erano ancora molto uniti e affiatati. In tour Vives non canta più la strofa 'le piace Barcellona' perché non la trova più attinente alla realtà. Negli ultimi mesi, tra l'altro, Shakira ha lasciato la Spagna per tornare a vivere con i figli a Miami.