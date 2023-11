Egonu, dopo Kasia ha un nuovo amore con un pallavolista: ecco chi è

Paola Egonu e l'amore

In passato Paola Egonu è stata legata per qualche mese ad un altro pallavolista: il polacco Michal Filip. In un'intervista la Egonu ha fatto sapere: "A me piacciono le persone, il genere conta poco. Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata". Ora la storia con Puliti sembra piuttosto seria, tanto che sui social network Leonardo ha condiviso il primo selfie di coppia con tanto di versi romantici tratti dalla canzone Cupid’s Chokehold dei Gym Class Heroes.