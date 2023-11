Belen sposa Elio Lorenzoni? La foto dell'anello e il sì

Belen Rodriguez pronta a sposare il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Dalle Maldive, dove è in vacanza con l'imprenditore, la soubrette argentina ha condiviso su Instagram lo scatto in cui sfoggia un prezioso quanto vistoso anello di fidazamento. "Sì", ha scritto a corredo della foto la 39enne lasciando quindi spazio a pochi dubbi. La showgirl non ha aggiunto ulteriori dettagli ma in poco tempo il post ha fatto incetta di like e commenti. Tanti si sono congratulati con Belen, molti l'hanno criticata per la velocità con cui si è rifatta una vita accanto ad Elio dopo l'ennesima rottura da Stefano De Martino.

La storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni "Conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c'è una bella amicizia, dal voler bene all'amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi", ha raccontato di recente Belen Rodriguez sui social network. "Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Cadere è parte del percorso, rialzarsi con una consapevolezza diversa", ha aggiunto.

Belen: chi è il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni 40 anni, Elio Lorenzoni ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, è esperto di golf e E-bike, è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, che si occupa di moto, accessori e componenti in tutto il mondo. Elio non si è mai sposato fino ad oggi e non ha figli, al contrario di Belen che nel 2013 è convolata a nozze con Stefano De Martino, dal quale ha avuto il primogenito Santiago. Nel 2021, dal rapporto con Antonino Spinalbese, è invece nata la piccola Luna Marì.

