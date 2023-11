Taylor Swfit e Travis Kelce: la storia è più seria che mai. Le ultime mosse

Taylor Swift innamorata di Travis Kelce

Durante una performance allo Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires, Taylor Swift si è lasciata andare ad una dedica d'amore per Travis Kelce. La 33enne ha cambiato una strofa della sua canzone Karma: da 'Karma is that guy on the screen, running straight home to me' è diventata 'Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me' (tradotto: 'Karma è il ragazzo dei Chiefs, che viene direttamente a casa da me') facendo riferimento alla squadra di Travis Kelce. Subito dopo ha raggiunto il giocatore per abbracciarlo e baciarlo.

Taylor Swift e l'ipotesi matrimonio

Secondo alcuni Taylor Swift e Travis Kelce potrebbero presto convolare a nozze: una proposta di matrimonio potrebbe arrivare la prossima estate. La coppia è molto unita e affiatata e ha già coinvolto le rispettive famiglie e gli amici. Tutti al settimo cielo per questa nuova relazione, che sta facendo sognare i più romantici.