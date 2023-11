Michelle Hunziker e la storia segreta con Alessandro: "Ecco come ha fatto"

Per tanto tempo la storia tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è rimasta segreta . Adesso non è più così, anche perché la coppia del momento è stata paparazzata da Chi durante un un weekend nella Capitale, con tanto di baci, romanticherie e la tappa finale a casa di Michelle .

La storia segreta tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Molti si sono chiesti come abbia fatto Michelle Hunziker a tenere segreta la relazione con Carollo, iniziata prima dell’estate. Sul settimanale Chi si legge “proprio come abbia fatto in questi mesi Michelle a venire nella capitale senza farsi vedere, a trovare Carollo, che vive qui anche se ha un secondo studio a Milano. Di certo non è andata nell'appartamento che utilizza di solito come appoggio per i suoi viaggi nella città eterna”. Quel portone verde ormai è conosciutissimo. E’ la casa di Michelle, che è stata "evitata" nei primi mesi di conoscenza con Carollo.