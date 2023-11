Veronica Peparini incinta, Andreas svela come stanno le gemelle: fan in ansia

ROMA - In un momento particolarmente delicato Andrea Muller, compagno di Veronica Peparini ha voluto chiarire la situazione che sta tenendo in ansia i followers della coppia. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica - sottolinea il ballerino - le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. E’ scattato un campanello di allarme che ci porta a fare dei controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra”.