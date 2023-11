Adele e il procuratore sportivo Rich Paul si sono sposati

Adele e il gesto per il marito a Las Vegas

Lo scorso settembre, durante un concerto a Las Vegas, una donna tra il pubblico ha ulrato in direzione della 35enne: "Marry me!", ovvero "Sposami!". La replica di Adele non è tardata ad arrivare e ha lasciato tutti senza parole: "Non puoi sposarmi. Sono etero, amore mio, e mio marito è qui stasera". Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su queste nozze ma è probabile che il sì sia stato pronunciato in gran segreto la scorsa estate.

Per Adele si tratta del secondo matrimonio

Quello con Rich Paul è il secondo matrimonio di Adele, che dal 2018 al 2021 è stata sposata con l'uomo d'affari Simon Konecki, dal quale undici anni fa ha avuto il figlio Angelo. L'incontro con il procuratore sportivo risale al 2021, alla festa di compleanno di un amico in comune: “Lui è semplicemente divertente. Oh si, è così divertente, esilarante. È molto intelligente. È davvero incredibile vederlo fare quello che fa”, ha fatto sapere Adele in un'intervista.

Chi è Rich Paul, il marito di Adele

Rich Paul, 41 anni, è un procuratore sportivo americano, tra i più potenti in circolazione. È l’agente di LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers. Della sua scuderia fanno parte anche: Anthony Davis, Draymond Green, De'Aaron Fox, Darius Garland, Zach LaVine, Fred VanVleet, Lonzo Ball, Dejounte Murray e pure la stella WNBA A'ja Wilson. La sua agenzia, la Klutch Sports Group, è tra le più prestigiose: ha ben quattro sedi negli Stati Uniti (Los Angeles, Atlanta, New York, Cleveland). Rich è padre di tre ragazzi nati da precedenti relazioni.