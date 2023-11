Basciano ha lasciato l'Italia dopo la rottura con Sophie Codegoni

Ennesimo colpo di scena nella storia d'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo la rottura e le reciproche interviste a Verissimo , il deejay ha deciso di lasciare l'Italia. "È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine, a testa alta, so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto provare a ritrovare me stesso", ha scritto il ragazzo sui social network, mostrandosi a bordo di un volo intercontinentale.

Alessandro Basciano si è trasferito a Las Vegas

"Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia", ha aggiunto Alessandro Basciano per poi continuare: "La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto a senso unico. Mi manca. Mi manca tutto". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di trasferirsi per un po' di tempo negli Stati Uniti, a Las Vegas.

L'indifferenza di Sophie Codegoni

Dopo le due interviste con Silvia Toffanin, Sophie Codegoni ha mostrato totale indifferenza nei confronti del suo ormai ex compagno nonché padre di sua figlia Celine, nata lo scorso maggio. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha risposto agli appelli pubblici di Alessandro Basciano e appare più determinata che mai a non tornare sui suoi passi.