Georgina e l'ex di Cristiano Ronaldo nello stesso posto: ecco dove stavano

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Una è l'attuale compagna di Cristiano Ronaldo , stella del calcio mondiale, l'altra lo è stata per cinque anni. Si tratta di Georgina Rodriguez e Irina Shayk , che nell'ultimo fine settimana si sono incrociate per la prima volta scatenando la curiosità degli appassionati di gossip .

Georgina e Irina 'faccia a faccia': ecco dove

È successo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove l'argentina e la top model russa erano entrambe tra gli ospiti vip che hanno assistito all'ultimo Gp stagionale della Formula 1. Entrambe hanno testimoniato la loro presenza sui propri profili social (53,3 milioni di follower su Instagram per Georgina contro i 23,3 di Irina) e tra i vari post spicca quello in cui l'attuale compagna di CR7 posa per un selfie con un'altra icona della moda come Naomi Campbell.