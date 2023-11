Michelle Hunziker al GP di Valencia: che sorpresa al fidanzato!

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo amanti delle due ruote. La coppia, unita da qualche mese, è volata a Valencia per assistere dal vivo alla vittoria di Pecco Bagnaia . E qui la soubrette svizzera ha fatto una dolce sorpresa al suo nuovo fidanzato, di professione fisioterapista ed osteopata. Michelle ha regalato a Carollo un giro in pista , documentato sui social network. "Prima volta da passeggero, che favola - ha scritto Alessandro tra le storie del suo account Instagram con tanto di cuoricini - Grazie Michelle Hunziker".

Chi è Alessandro Carollo

"Alessandro Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in moto e Michelle è una donna a propria volta sportiva che ama il rischio", ha rivelato di recente il settimanale Chi. Il nuovo compagno della Hunziker ha 41 anni, non è mai stato sposato e non ha figli. Il fisioterapista e la conduttrice sono legati da circa un anno e sono avvenute già le prime presentazioni in famiglia.