"Messi e la moglie Antonela Roccuzzo verso il divorzio"

Perché Messi e la moglie sono in crisi

Come si legge su 20minutos, le voci di crisi su Messi e Antonela sarebbero iniziate dopo la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro dove tra i due si sarebbe percepita una certa distanza. Quando l'attaccante ha chiesto alla sua famiglia di salire sul palco lo hanno fatto solo i tre bambini ma non sua moglie. Successivamente la Roccuzzo ha postato su Instagram una foto con il marito ma lo sportivo non ha lasciato alcun commento, come di consueto. Un dettaglio che non è di certo sfuggito agli oltre 38milioni di follower. Così come non è passato inosservato il fatto che da tempo la Pulce non condivide scatti di famiglia sul suo account social. Non solo: ha sostituito la sua vecchia immagine profilo, che lo ritraeva con Antonela e i figli, con un'immagine in cui riceve il Pallone d'oro.

Messi ha tradito la moglie Antonela?

Pare che Messi abbia tradito Antonela Roccuzzo e il tradimento sia stato scoperto dalla donna. A sganciare la bomba il brasiliano Diretto Do Miolo, che su X (ex Twitter) ha scritto: "Dopo più di 15 anni insieme, Messi e Antonela affrontano la più grande crisi nel loro matrimonio e sarebbero persino sull’orlo della separazione. La giornalista Sofia Martinez è vista come la chiave della crisi del matrimonio del giocatore, secondo la stampa spagnola". A smentire il pettegolezzo ci ha pensato Daniella Semaan, la moglie dell’ex compagno di squadra di Messi e attuale allenatore ad Interim del Como, Cesc Fabregas. Su Instagram ha così commentato: "Che pubblicazione è questa cosa senza significato, non afferma niente di vero".

La reazione di Messi e Antonela Roccuzzo

Per il momento nessuna conferma o smentita è arrivata da parte di Leo Messi e Antonela Roccuzzo. Qualche giorno fa, però, la coppia è stata avvistata in un famoso parco divertimenti della Florida insieme ai figli. Una giornata in famiglia per scacciare le insidiose ombre dell'ultimo periodo?