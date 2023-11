William e Kate, Harry e Meghan e gli altri: le 5 nuove rivelazioni bomba

1. La freddezza di Kate Middleton

Stando a quanto dichiara Scobie Kate Middleton non rivolgerebbe la parola a Meghan Markle dal 2019, dunque un anno prima dell'addio dell'ex attrice e il marito Harry alla famiglia reale inglese. In 'Endgame' la Middleton viene definita una donna molto fredda che, pur battendosi pubblicamente per la salute mentale, ha sempre ignorato le difficoltà che la cognata stava affrontando a corte. Scobie ha poi rivelato che è una "royal che lavora part time", riferendosi al fatto che è la reale con il numero minore di impegni annuali. "Evita di affrontare progetti personali per paura di sbagliare, preferendo farsi fotografare e basta". Ma la Regina Elisabetta era dalla sua parte, tanto da chiamarla affettuosamente Katie Keen, ovvero Kate la diligente, in quanto sempre disposta a imparare e a seguire le istruzioni a corte.

2. Re Carlo III incompetente e viziato

Carlo esce dalle pagine di 'Endgame' come un re debole, viziato e incompetente, che continua a non lavarsi i denti da solo (un valletto gli mette il dentifricio sullo spazzolino) e si fa stirare ogni giorno i lacci delle scarpe. “Quando i lacci diventano anche solo un po’ logori, un membro dello staff deve sostituirli rapidamente con un paio nuovo e stirato". Come sovrano si sottometterebbe non solo al figlio William ma anche ad altri membri della Royal Family come la sorella minore Anna.

3. Lo sfratto di Harry e Meghan

Secondo quanto scrive Scobie la Principessa Anna avrebbe convinto il fratello maggiore Carlo a sfrattare i Sussex da Frogmore Cottage come punizione per le dure accuse a Camilla, emerse nella serie Netflix dello scorso anno.

4. I nomi dei due Royal razzisti

"Conosco i nomi dei due Royal razzisti", ha affermato Scobie nella sua opera. Vale a dire i Royal che, quando Meghan era in attesa di Archie, avevano sollevato dubbi sul colore della pelle del nascituro. Due nomi che, per motivi legali, non sono stati inseriti nel libro. Tuttavia, ha precisato Scobie: "Sono menzionati nelle lettere che si scambiarono Meghan e Carlo dopo l’intervista a Oprah Winfrey".

5. Il ruolo del Principe William

A detta di Scobie, poi, il Principe William avrebbe fatto di tutto, negli ultimi anni, per minare l'amore tra Harry e Meghan. Come? Spifferando alla stampa diverse storie sui Sussex. Inoltre pare che William abbia avuto un ruolo importante nella decisione di privare il Principe Andrea, suo zio, dei titoli reali. William temeva che la Regina Elisabetta sarebbe stata troppo docile nei confronti del figlio e per questo avrebbe deciso di intromettersi dialogando a lungo con la nonna. Infine per Scobie William e Harry non faranno più pace perché ormai il loro legame è compromesso per sempre. Nonostante questo il secondogenito di Diana starebbe provando a mantenere dei rapporti con la sua famiglia, seppur da lontano, mentre Meghan Markle avrebbe tagliato del tutto i ponti con i Windsor.