"Shakira tradita da Piqué con la sua amica prima di Clara"

Ancora gossip sulla separazione tra Shakira e Piqué , avvenuta dopo un decennio e due figli insieme. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex calciatore non avrebbe tradito la cantante solo con la sua attuale compagna, Clara Chia Marti , ma anche con una collaboratrice e amica della colombiana. La notizia arrva da Caracol Tv, che ha parlato di una presunta tresca tra l'ex difensore del Barcellona e Anna Kaiser, ex coreografa e personal trainer di Shakira . La vicenda risalirebbe a gennaio 2020, ben due anni prima dell'incontro tra Gerard e Clara.

Shakira e la presunta tresca tra Piqué e la sua amica

Shakira sarebbe stata tradita dall'ormai ex compagno ma pure dall'ex amica durante le settimane in cui si preparava per la finale del SuperBowl, dove è stata protagonista insieme a Jennifer Lopez. A quel tempo Anna era molto vicina a Shakira: le due avevano un rapporto molto stretto, che andava avanti da dieci anni, fatto di confidenze e sedute di allenamento. "Mentre Shakira si trovava a Miami per lavoro Piqué e Anna si sono visti ad una festa a Barcellona", ha assicurato una fonte. Sembra che i due si siano baciati più volte durante il party, senza curarsi troppo delle altre persone presenti.

Shakira tradita più volte da Piqué

A quanto pare Shakira avrebbe scoperto della liaison tra Piqué e Anna Kaiser solo in un secondo momento tanto da smettere di lavorare con la donna. "Senza nessun annuncio, ad un certo punto Anna ha smesso di condividere sui social network foto e video insieme a Shakira che invece, dal canto suo, ha pubblicamente ammesso di non essersi allenata per più di un anno", ha dichiarato sempre l'insider. La popstar avrebbe dunque chiuso un occhio per amore dello sportivo e della sua famiglia, fino a quando non è entrata in scena Clara Chia Marti.