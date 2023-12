"Quando Belen ha scoperto le amanti di Stefano e quando è iniziata la depressione"

Emergono nuovi gossip sui presunti tradimenti di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez . Stando a fonti consultate da Fanpage, la soubrette avrebbe scoperto delle frequentazioni dell'ex marito nell'ultimo anno. Tutte con donne che non farebbero parte del mondo dello showbiz. "Stando a quanto raccontato, Belen avrebbe scoperto il primo tradimento da parte di Stefano a gennaio 2023 . L’ultima frequentazione extraconiugale risalirebbe invece a giugno 2023. Al culmine della crisi Belen avrebbe rivelato a Stefano di essere a conoscenza dei suoi tradimenti, decidendo di lasciare il marito. Non avrebbe fatto parola invece delle prime scoperte fatte ad inizio anno", si legge sul portale.

La depressione di Belen dopo i presunti tradimenti di Stefano De Martino

Fonti vicine a Fanpage "spiegano che nel pieno dell’estate, sarebbe iniziato il periodo più buio di Belen, quello in cui avrebbe toccato il fondo della depressione. È qui che sarebbe entrato in gioco Elio Lorenzoni, un amico di vecchia data dello showgirl che le avrebbe teso la mano nel suo periodo difficile. Nel frattempo Stefano era a Napoli per motivi di lavoro. Un’assenza che Belen non gli avrebbe mai perdonato". Oggi la Rodriguez è in attesa del divorzio da De Martino per convolare a nozze con Elio, di professione imprenditore.