Khaby Lame si sposa: chi è la fidanzata e futura moglie

Fiori d'arancio in vista per Khaby Lame. Il tiktoker dei record, 23 anni, convolerà presto a nozze con la modella Wendy Thembelihle Juel. La coppia l'ha annunciato sui social network condividendo uno scatto in cui posa raggiante, con la ragazza che sfoggia un anello dalla vistosa pietra all'anulare sinistro. È la prima volta che Khaby condivide sul suo account una foto così privata: è sempre stato molto riservato sulla sua sfera più intima.