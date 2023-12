Belen, Stefano e i tradimenti: ora parla l'ex di lei Gianmaria Antinolfi

Continua a far discutere l'intervista di Belen Rodriguez a 'Domenica In', quella nella quale ha parlato della sua depressione e dei presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino. Ora a dire la sua è Gianmaria Antinolfi, che ha avuto con la soubrette un breve flirt nell'estate 2020. "Io voglio molto bene a lei, penso che quando una storia finisce ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è stata una perdita di tempo. Se un bicchiere è rotto è rotto. Magari questa volta penserà a se stessa ed io sono molto contento per lei", ha detto in un'intervista rilasciata a Sdl.