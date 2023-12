"Morgan ha aggredito la Michielin a X Factor", lo scioccante retroscena. La furiosa replica

Continuano a trapelare gossip e indiscrezioni sul licenziamento di Morgan da X Factor . A fornire l'ultimo Deianira Marzano, che su Instagram ha raccolto la segnalazione di un utente: "Comunque Morgan è stato cacciato per ciò che succede dietro alle quinte, ne ha parlato anche Fedez: mentre Francesca Michielin si stava struccando, Morgan le ha lanciato addosso un paravento colpendo anche il truccatore, amico di una mia amica”.

La replica di Morgan

Non è tardata ad arrivare la replica di Morgan, nella chat WhatsApp con i giornalisti: “Dicono che io ho scaraventato un paravento addosso a qualcuno ma ciò è totalmente inventato, come potrei io essere diventato uno spaventoso tiratore di paraventi dal momento che l’evento alle venti e venti non era neanche paventato minimamente?”. Bocca cucita, invece, da parte di Francesca Michielin, conduttrice di X Factor.