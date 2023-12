Shakira e Piqué, la guerra continua: le nuove richieste dell'ex calciatore

È passato più di un anno dalla separazione tra Shakira e Gerard Piqué ma la coppia continua a darsi battaglia in tribunale. Il paparazzo Jordi Martin ha raccontato nel programma tv 'El Gordo y la Flaca' che tra i due ex compagni ci sarebbero nuovi problemi per via della gestione dei figli Milan e Sasha, che hanno rispettivamente dieci e otto anni. "Piqué e Shakira hanno problemi a causa delle vacanze scolastiche dei loro figli, oltre al fatto che non riescono ad accordarsi per vendere la casa che hanno insieme a Barcellona", ha spiegato Martin, che da tempo segue le vicende della popstar colombiana e dell'ex compagno.