"Sei tu una delle amanti di Stefano De Martino?", la soubrette risponde così

È caccia alle presunti amanti di Stefano De Martino , le dodici donne di cui l'ex moglie Belen Rodriguez ha parlato a Domenica In. C'è chi ha assicurato che non si tratta di ragazze famose e chi invece ha spifferato nomi noti nel mondo dello spettacolo. Una delle persone che nell'ultimo periodo è stata a stretto contatto con l'ex ballerino di Amici ha deciso di rompere il silenzio a riguardo. Si tratta di Mirea Flavia Stellato, attrice che ha condiviso con De Martino l'esperienza al programma Bar Stella.

Stefano De Martino e le presunte dodici amanti

"Non è che per caso lei è una delle dodici...", ha insinuato il giornalista di Fanpage che ha intervistato Mirea Flavia Stellato. La diretta interessata ha prontamente smentito: "No, Dio mio, no. Assolutamente, non ne ho proprio idea di tutto questo…con me, Stefano si è sempre comportato da vero signore". Poi ha aggiunto: "La cosa bella di Stefano De Martino è che non porta nulla di quello che c'è all'esterno".

"Stefano De Martino è una persona molto giocosa"

"Quando a Bar Stella arriva Stefano, arriva davvero l'amico della porta accanto. Un uomo umile, un amico con cui parlare di tutto. Tutto il rumore che c'è fuori, lui non lo porta minimamente nel gruppo di lavoro. Non ho mai visto del divismo in lui, anzi, è una persona molto giocosa", ha assicurato Mirea Flavia Stellato.