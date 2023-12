Ballando con le Stelle: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando vivono insieme

Ballando con le Stelle: la storia tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Lorenzo Tano non ha mai nascosto il suo interesse per Lucrezia Lando: "Se mi piace? Sì, in realtà perché no? L’ho già baciata sì, è successo. Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca". I due piacciono molto anche al pubblico, che li ha premiati portandoli avanti con la gara, che ormai si appresta al gran finale.