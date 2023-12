Victoria posta Beckham in mutande e lo prende in giro: boom di commenti

Victoria Beckham pubblica una foto del marito che, in mutande, prova a sistemare la loro televisione. E l'immagine, in pochi istanti, diventa virale, scatenando la reazione di numerosi utenti. "L'elettricista è venuto ad aggiustare la TV..... Prego!", ha scritto l'ex cantante delle Spice Girl.

Beckham in mutande: i social si scatenano

In pochi istanti la foto ha fatto il boom di like e di commenti: "Non so cosa stia aggiustando, ma anche il mio si è rotto", ha scritto una ragazza. "Posso avere il suo numero? Appena guardavo la foto la corrente di casa mia se n'è andata", ha chiosato un'altra. E c'è anche chi ha ringraziato Victoria: "Grazie, hai appena fatto tanto per l'umanità".