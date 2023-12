Rugani, proposta di matrimonio a Michela Persico e bacio passionale

TORINO - Giornata da ricordare per Daniele Rugani e Michela Persico : il giocatore della Juve , al PalaOlimpico di Torino per il concerto di Calcutta , ha sorpreso tutti i presenti con la romantica proposta di matrimonio alla compagna in una location suggestiva ed emozionante.

Rugani e Persico si sposano

La giornalista ha documentato la serata con foto e video sui social: "Ieri al concerto iniziò tutto così", scrive la Persico sul proprio profilo Instagram: "In queste foto non mi aspettavo ancora nulla. Amici, musica e divertimento... poi...". La Persico ha infatti condiviso sul suo account Instagram un emozionante filmato nel quale si vede il difensore classe 1994 inginocchiarsi al suo cospetto, con tanto di anello, per poi pronunciare le fatidiche parole: "Mi vuoi sposare?". Michela ha accettato senza remore, tra baci e tenerezze con il romantico brano 'Pesto' in sottofondo.