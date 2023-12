Ilary Blasi, il messaggio della ex di Osvaldo spiazza tutti. Frecciata a Totti?

Ilary Blasi, il messaggio della ex di Osvaldo

"Sei stata la prima ad aiutarmi quando sono arrivata a Roma, mi hai aiutato a trovare la scuola per la mia bimba, a trovare casa, ero una bambina in una città che non conoscevo. Mi hai chiamato quando mi sono separata per darmi forza, sei stata la prima a supportarmi in questo nuovo progetto in cui mi sono buttata qualche anno fa e ieri per l'ennesima volta sei venuta a salutarmi perché sai quanto ci tenevo. Io per questo ti stimo e ti ho sempre ammirata, perché sei una lavoratrice, sei forte, sei vera, sei concreta, sei presente quando serve davvero. Questo per me è dimostrazione di affetto, di amicizia, di valori veri che tu hai. Io sono e sarò sempre la tua prima fan, perché mi dispiace per gli altri, ma tu sei unica davvero. E chi non lo capisce - conclude Elena Braccini - è perché non ti conosce davvero". Sui social qualcuno si chiede: "E' una frecciata a Totti?". Probabilmente no. Probabilmente è solo un messaggio di un'amica a un'altra amica.