Meghan Markle, il regalo di Natale del figlio Archie costa troppo: "Non lo avrà"

Meghan Markle ha svelato ad un evento un curioso retroscena sul Natale in arrivo, che trascorrerà in California insieme al marito Harry e ai figli Archie e Lilibeth (com'era prevedibile ben lontani dalla famiglia reale inglese!). L'ex attrice ha ammesso che il figlio di quattro anni le ha chiesto un regalo in particolare che però non avrà perché costa troppo. Di cosa si tratta? Di una prestigiosa macchina fotografica Leica, che può arrivare a costare anche 9mila euro. Il principino è da qualche tempo un appassionato di fotografia ma per ora dovrà accontentarsi di un modello per bambini.

Meghan Markle e il regalo di Natale per Archie

Durante una Q&A per la presentazione del film prodotto da Netflix The After la duchessa di Sussex ha parlato della richiesta del primogenito Archie: una macchina fotografica Leica. "Mio figlio di 4 anni, anzi 4 anni e mezzo come direbbe lui, era con Misan (il regista del film The After) che gli mostrava come usare la macchina fotografica", ha spiegato. Vedendolo così preso e ispirato da quel nuovo oggetto Meghan ha deciso di fare un regalo al figlio portandogli una macchina fotografica adatta ai bambini. Archie, indispettito, ha però subito sentenziato: "Ma questa non è una Leica!". A quel punto la Markle ha voluto essere chiara: nessuna Leica né ora né per Natale.