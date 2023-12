Emily Ratajkowski bandita dal Madison Square Garden: il motivo è assurdo

Emily Ratajkowski resta una celebrity ma di certo non nell'ambita Celebrity Row del Madison Square Garden . L'impianto sportivo di New York , uno dei più famosi al mondo, ha preso la decisione di non invitare più la modella nell'ambitissima prima fila, dove di solito siedono soltanto i vip. Ma che cos'ha combinato la 32enne londinese di tanto grave per farsi bandire da uno degli stadi più esclusivi al mondo? Tutta colpa (anche) di Irina Shayk ...

Niente biglietti gratis per Emily Ratajkowski: cosa c'entra Irina Shayk

Secondo quanto racconta Page Six, Emily Ratajkowski si sarebbe vista rifiutare i biglietti omaggio per assistere alla partita di Nhl dei New York Rangers da bordo campo. Soltanto pochi giorni prima la modella, in compagnia della collega Irina Shayk, aveva assistito dalla prima fila alla sfida Nba tra Knicks e Miami Heat, con i padroni di casa subito sotto di 21 punti. Forse non credendo alla rimonta, le due amiche avevano abbandonato la loro postazione privilegiata a 3' dalla fine del terzo periodo, con i Knicks che sono però riusciti a ribaltare il risultato, vincendo 100-98. Ecco spiegato il no al biglietto omaggio da parte dei Rangers, che con i Knicks condividono l'impianto. La modella continua però a essere la benvenuta al Madison, chiarisce Page Six, a patto però che paghi per il proprio ingresso.