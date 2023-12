Belen, nuove rivelazioni su Antonino Spinalbese: "Cosa ha fatto a Natale"

Nuove rivelazioni di Belen Rodriguez su Antonino Spinalbese. L'ex hair stylist ha accusato la soubrette argentina di non avergli fatto vedere la figlia Luna Marì a Natale e di averla portata con sé in Argentina per Capodanno senza il suo consenso. Diversa la versione fornita dalla showgirl sui social network. "Ma poi nessuno sa la verità che è davvero gravissima, adesso ci pensano gli avvocati. La prossima volta ci pensa due volte. Cosa ha fatto davvero? Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare", ha scritto Belen in risposta ad una follower.