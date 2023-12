Il vero motivo per cui Meghan Markle è gelosa di Kate Middleton

Meghan Markle è invidiosa di Kate Middleton perché "vuole essere regina" e "la principessa del Galles ha tutto quello che lei desidera". A sostenerlo Tom Bower, esperto di monarchia inglese. "Kate è raggiante, Kate ha successo, Kate è popolare. Tutto quello che Meghan sognava per sé", ha spiegato il royal watcher a Closer per poi aggiungere: "Meghan vuole essere regina e non si accontenta di essere la quinta nella linea di successione (insieme al Principe Harry). Quando è entrata a far parte della famiglia reale ha fatto di testa sua ma non ha funzionato".

La vita di Meghan Markle dopo l'addio alla famiglia reale inglese

Da quando hanno lasciato la famiglia reale inglese nel 2020, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono rifatti una vita in California con i loro figli, Archie e Lilibeth, che hanno rispettivamente 4 e 2 anni. Per diventare "finanziariamente indipendente", la coppia ha firmato alcuni accordi lucrosi: uno con Netflix da 100 milioni di sterline e un altro con Spotify da 30 milioni. Ma Tom sostiene che Meghan ha "minato il suo status" e sta pertanto combattendo una battaglia persa. "Meghan non potrebbe mai avere la meglio su Kate, assolutamente per niente", ha ribadito.

Harry e Meghan Markle continuano a perdere popolarità

Tom Bower ha inoltre affermato che Meghan Markle è "alla disperata ricerca di un sostegno da parte di Dior" ed è "delusa di non aver ancora avuto un contratto". In più i Sussex sperano in un "anno di redenzione" dopo un 2023 non proprio facile. La coppia è stata infatti criticata per il "documentario lamentoso di Netflix" e per la "biografia lamentosa" di Harry, mentre le donazioni alla Fondazione Archewell sono scese di quasi 9 milioni di sterline in un anno. Harry e Meghan vogliono guardare al nuovo anno con fiducia ed ottimismo e, secondo alcune indiscrezioni riportate da US Weekly, la Markle potrebbe addirittura tornare a recitare.