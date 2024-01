Vicario e il gossip della Premier: è fidanzato con Antonella Fiordelisi?

La voce gira da qualche giorno, gli esperti di gossip della Premier League dicono ormai da un po' che Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, avrebbe una storia con una ragazza italiana famosa. Oggi, sui social, Alessandro Rosica e Deianira Marzano, esperti di gossip, fanno anche il nome: la nuova fiamma di Vicario sarebbe l'influencer Antonella Fiordelisi. Lei era a Londra per capodanno e anche nei mesi scorsi sarebbe stata spesso ospite del portiere in Inghilterra. Per adesso non ci sono conferme, chissà se nelle prossime settimane i due confermeranno, o meno, la nascita del nuovo amore.