Salvatore Esposito di Gomorra si sposa: chi è la futura moglie Paola Rossi

Fiori d'arancio in vista per Salvatore Esposito. L'attore, noto per il ruolo di Genny nella serie tv Gomorra, si è inginocchiato nella magica cornice offerta dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Rockfeller Center di New York e ha chiesto alla sua storica compagna di sposarlo. "Ovunque sarai, io sarò", ha scritto Esposito postando sui social lo scatto dell'emozionante momento per poi aggiungere: "Ha detto sì". "Mille volte sì. Ancora non riesco a razionalizzare tutto. Un'emozione che non riesco neanche a spiegare a parole", ha invece fatto sapere Paola Rossi.