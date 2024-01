"Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: ecco perché Belen ha parlato solo ora"

Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena circa l'ultima confessione di Belen Rodriguez, quella relativa alla presunta tresca tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Perché la soubrette ha parlato solo ora? "Se da una parte la lontananza dalla tv non la induce a trattenersi, dall'altra l'amore ritrovato con Elio Lorenzoni invece di pacificarla l'ha resa più agguerrita", ha fatto sapere la rivista, che ha spiegato anche il motivo per cui gli altri due protagonisti di questo triangolo amoroso sono rimasti in silenzio.