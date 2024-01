"Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati"

Amore al capolinea tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova? Al momento manca l'ufficialità ma stando agli inidizi social sarebbe giunta al termine la love story tra la conduttrice e il calciatore del Torino. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smesso di seguire lo sportivo su Instagram e dal suo account sono sparite tutte le foto di coppia. Non solo: lo scorso 7 gennaio Paola, ex Madre Natura, ha compiuto 29 anni e nel post di ringraziamenti non c'è alcuna menzione a Bellanova, con il quale faceva coppia fissa dalla scorsa estate. Nel messaggio però c'è un riferimento sibillino...