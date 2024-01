"Alessia Marcuzzi innamorata di Stefano De Martino": l'ultimo gesto di Belen

Nuovi e scottanti retroscena sui presunti tradimenti di Stefano De Martino durante il matrimonio con Belen Rodriguez. A spifferarli Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che la soubrette argentina ha ringraziato pubblicamente per "le preziose notizie ricevute". Rosica, conosciuto sui social network con il nome di Investigatore Social, ha svelato altri gossip in una diretta Instagram, tirando in ballo Alessia Marcuzzi, che avrebbe avuto una tresca amorosa con De Martino mentre era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, dal quale si è separata nel 2022. Secondo Rosica la conduttrice sarebbe innamorata di De Martino e questa presunta passione segreta sarebbe uno dei motivi principali della fine del suo matrimonio.