C'è posta per te, Luana e Damilka oggi dopo l'intervento di Maria De Filippi

Sui social se lo chiedono in tanti: cosa sarà successo tra Luana e Damilka, le due ragazze fidanzate tra le protagoniste della prima puntata di C'è posta per te? La storia è questa: le due, fidanzate, si rivolgono al programma e a Maria De Filippi perché la mamma di lei non accetta la loro relazione. La puntata termina con la signora che decide di aprire la busta ma per salutare solo Luana (la figlia) e non la sua compagna. Considerando che il programma è registrato, molti si chiedono come sia andata a finire la storia e se oggi la situazione sia migliorata.