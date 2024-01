Alice Campello a Diletta Leotta: "Quando mi sono svegliata in un lago di sangue"

"Non è stato difficile solo il parto di Bella. Ma anche la gravidanza. Quando ero al terzo mese mi sono svegliata in un lago di sangue e pensavo di averla persa. Invece poi la gravidanza è andata avanti e ci sono stati tutti quei problemi con il parto. Non mi sono ancora ripresa del tutto". E' questo il racconto di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, a Diletta Leotta nel podcast "Mamma Dilettante". "Ho avuto post parto complicati, anche con gli altri figli, ma stavolta proprio di più", ha aggiunto l'influncer e imprenditrice. "Grazie ai donatori di sangue sono qui, nel parto di mia figlia ho perso tantissimo sangue". Altri figli? "Alvaro non ci pensa neanche e fisicamente capisco che è difficile o impossibile, capisco che non posso averne più. Ma lasciare lì l'idea mi piace perché l'idea di non avere più un bebè mi uccide".